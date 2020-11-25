ФСБ задержала выходца из Центральной Азии, готовившего теракты в Москве

На квартирах экстремистов обнаружили самодельное взрывное устройство.



Владимир. Владимирская область. Во Владимирской области оперативники ФСБ взяли под стражу гражданина одной из стран Центральной Азии. Как сообщается на официальном сайте спецслужбы, его считают одним из участников группы террористов, готовивших диверсионно-террористические акты в московском регионе.

По данным Федеральной службы безопасности, мужчина состоял в межрегиональной ячейке запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство». Помимо подготовки терактов, участники группы занимались вовлечением в свои ряды новых членов и финансированием противозаконной деятельности.

На квартирах, где жили радикалы, оперативники нашли и изъяли самодельное взрывное устройство, другие доказательства подготовки к терактам. Оперативно-разыскные мероприятия продолжаются.