Для жителей Удмуртии проведут трёхдневный курс специальной военной подготовки

Ижевск. Удмуртия. Курс военно-тактической подготовки «Защитники Отечества» (18+) вновь проведут в Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Тренировка пройдет на базе спортивного комплекса «Чекерил» с 27 по 29 сентября. За три дня 40 участников обучатся работе с беспилотниками, посетят занятия по медицине, связи и спецсвязи, тактике ведения боя, а также огневой и инженерной подготовке. Обучать мужчин будут ветераны СВО, педагоги «Школы юных лётчиков» Ижевска, члены Союза десантников Удмуртии.

Посетить бесплатный курс могут мужчины возрастом от 18 лет. Все три дня они будут жить на территории спортивного комплекса. Для них организуют трёхразовое питание и медицинское обслуживание.

Зарегистрироваться на курс можно по ссылке. Телефон для дополнительных вопросов — +8 (3412) 68-12-33.