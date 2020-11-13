Главу Томска задержали во время селекторного совещания

Ивана Кляйна подозревают в превышении должностных полномочий.



Томск. Томская область. В Томске задержали главу города Ивана Кляйна. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Как пишут со ссылкой на источник «Известия», мэра отправили под стражу 13 ноября, когда он проводил селекторное совещание с подчиненными. На опубликованном изданием фото из соцсетей видно, что задержание градоначальника проводили сотрудники ФСБ.

В Следственном комитете пояснили, что в отношении мэра возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления»).

Суть претензий заключается в том, что в 2016-2017 годах, действуя в интересах ОАО «Томское пиво», основным акционером которого является он сам, Иван Кляйн помешал выделить землю под жилищное строительство на участке, находящемся неподалеку от указанной компании. Для этого по поручению главы города были внесены неверные сведения в геоинформационную систему «ГеоКад», Генплан и Правила землепользования и застройки города.

В пресс-службе регионального управления Следственного комитета добавили, что обыски проводятся по месту жительства подозреваемого, в администрации Томска, служебных помещениях компании «Томское пиво», допрашиваются свидетели.

Иван Кляйн возглавил столицу сибирского региона в 2013 году. До этого он руководил ОАО «Томское пиво» и был депутатом заксобрания области.

Напомним, в марте 2020 года Иван Кляйн наградил почетным знаком «Меценат города Томска» свою супругу Галину, ставшую после него гендиректором «Томского пива».