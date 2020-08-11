На Ямале ливнем смыло четырехквартирный дом

Строение съехало со свай на полметра.



Кутопьюган. Ямало-Ненецкий автономный округ. Сильный ливень стал причиной частичного разрушения дома в Ямало-Ненецком автономном округе. Об этом сообщает пресс-служба администрации Надымского района

После обильных осадков в ночь на 11 августа в селе Кутопьюган подмыло сваи дома №7 по улице 70 лет Октября. Сваи обломились, в результате чего строение съехало с них примерно на полметра. По стенам и полу пошли трещины.

В доме было 4 квартиры, в них проживали 7 человек. Никто из них не пострадал. Сейчас местные власти решают вопрос о временном расселении жителей.