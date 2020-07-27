Жители астраханских сел боятся покидать дома из-за стада одичавших верблюдов

Животные разоряют сады, ломают заборы и газопроводы, гоняются за людьми.



Икряное. Астраханская область. Одичавшие верблюды стали проблемой для жителей сел Оранжереи, Федоровка, Ниновка Икрянинского района Астраханской области. Животные не боятся людей и ведут себя как хозяева, пишет «Интерфакс».

Как рассказала агентству местная жительница Елена Бахтемьева, когда в селе показывается стадо бактрианов весом под тонну каждый, селяне боятся выходить на улицу по одному и не выпускают наружу детей. «Корабли пустыни» ломают заборы и врываются в сады, чешутся об газопроводы и ломают трубы, лишая хозяйства газоснабжения.

Ситуацию усугубляет то, что сейчас у верблюдов появились детеныши, и они стали проявлять агрессию. Поводом для атаки может послужить даже прямой взгляд. Животное воспринимает это как вызов и гонится за человеком, сообщила женщина.

По словам Елены Бахтемьевой, жители страдающих от набегов двугорбых «гостей» сел жаловались муниципальным властям и в прокуратуру, однако результатов нет.

По словам замглавы Икрянинского района Александра Степанова, верблюдов пытался содержать несколько лет назад пенсионер из села Оранжереи. Позднее он отказался от этого проекта и выгнал скот на вольный выпас. Безнадзорные животные приспособились к окружающей природе и начали размножаться. Сейчас стадо насчитывает порядка 80 особей.

Муниципалитет не раз штрафовал пенсионера за нарушение правил обращения с животными, однако он эти меры игнорирует и обратно стадо не принимает. В то же время возможностей для отлова верблюдов и их дальнейшего содержания у местных властей нет, заявил Александр Степанов.

Напомним, в январе в Астраханской области безнадзорный верблюд устроил «гонки» с поездом «Ташкент-Москва», что привело к нарушению расписания.