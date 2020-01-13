Поезд «Ташкент-Москва» задержался из-за преградившего ему дорогу верблюда

Видео с инцидентом железнодорожники выложили в сеть.
Астрахань. Астраханская область. Двугорбый верблюд выскочил на железнодорожные пути и вступил в соревнование по скорости бега с поездом. Инцидент произошел в Астраханской области и попал на видео, сообщает «Интерфакс».
Кадры с перепуганным животным, бежавшим впереди состава, выложили в сеть сотрудники локомотивной бригады. Из-за того, что упрямый верблюд не желал уступить поезду дорогу, скорость движения пришлось снизить до 13 км/час.
В пресс-службе Приволжской железной дороги (филиал РЖД) подтвердили, что инцидент имел место 5 января. В результате пассажирский поезд «Ташкент-Москва» прибыл в пункт назначения на 40 минут позже. На расписание движения других поездов происшествие не повлияло.
Поезд опоздал на 2 часа из-за наглого верблюда
В Астраханской области поезд прибыл с опозданием на 2 часа из-за одного наглого верблюда который бежал по путям и не реагировал на сигналы. Состав всю дорогу тащился за верблюдом.