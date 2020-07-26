По факту произошедшего правоохранители проводят проверку.

Москва. Похищенный мужчина сумел на ходу выпрыгнуть из багажника авто в Москве. Как пишет РенТВ, происшествие на третьем транспортном кольце попало в объектив камер видеонаблюдения.

Выяснилось, что вечером в пятницу, 24 июля, на улице Мусы Джалиля к мужчине и его знакомому подошли три человека. Угрожая насилием, они избили их и потребовали 60 тыс. рублей за аренду автомобиля.

Мужчин затолкали в багажник иномарки и увезли в неизвестном направлении. Похищенным удалось открыть крышку багажника, один из них выпал из авто.

«Пострадавший был доставлен в больницу, врачи диагностировали у него множественные ссадины и ушибы, а также перелом черепа», – отмечает издание.

По факту произошедшего правоохранители проводят проверку.



