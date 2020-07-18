В Тульской области водитель насмерть сбил годовалую девочку

Малышка осталась без присмотра взрослых.

Тула. Тульская область. В деревне Клищино Тульской области водитель иномарки сбил годовалую девочку. Об этом пишет Тульская Госавтоинспекция в соцсети ВКонтакте.

По предварительной информации малышка осталась без присмотра взрослых и одна вышла на проезжую часть. Девочка находилась у бабушки, где в это время в доме проходило торжество.

В результате аварии ребенок от полученных травм скончался на месте.

По словам водителя «Тойоты Алфард», он не увидел ребенка, когда начал движение.