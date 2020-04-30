Телеведущая решила взыскать с Кокорина и Мамаева стоимость ремонта своей машины

Осенью 2018 года пьяные футболисты повредили ее автомобиль и избили водителя.



Москва. С Александра Кокорина и Павла Мамаева взыщут компенсацию за порчу автомобиля. Иск на спортсменов подала в Савеловский районный суд Москвы ведущая Первого канала Ольга Ушакова, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на ТАСС.

Кроме футболистов, ответчиками выступают другие участники скандального кутежа, случившегося полтора года назад: брат Кокорина Кирилл и приятель спортсменов Александр Протасовицкий. Ущерб от повреждений машины истица оценила в 300 тыс. рублей.

Напомним, нетрезвая компания, в составе которой были известные футболисты, напала 8 октября 2018 года в районе гостиницы «Пекин» на водителя «Мерседеса» Виталия Соловчука. Мужчине сломали нос, также у него диагностировали сотрясение мозга и ушибы лица. Кроме того, хулиганы повредили указанную иномарку, принадлежавшую телеведущей Ольге Ушаковой. В тот же день в кафе они избили чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора института НАМИ Сергея Гайсина.

8 мая 2019 года за эти «подвиги» суд отправил буянов в колонию. В сентябре того же года Мамаев и Кокорин вышли на свободу условно-досрочно.