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Стаю буревестников спасли из ловушки на Сахалине

11:44, 29 апреля, 2020
Евгений Кандаков
Стаю буревестников спасли из ловушки на Сахалине
11:44, 29 апреля, 2020
Евгений Кандаков
16
0
#экология\n#природа\n#птицы\n#Сахалин\n#море\n#происшествие\n#спасение
Фото: pixabay.com
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Птицы приземлились на палубу, взлететь с которой не могли.

Холмск. Сахалинская область. Операция по спасению стаи буревестников, которые неудачно приземлились на палубу судна в порту сахалинского Холмска, завершена. Как сообщает «Российская газета» со ссылкой на ТАСС, птиц спустили на воду.

Напомним, 27 апреля в соцсетях появились видеокадры с борта судна «Витус Беринг». На них были видны сотни буревестников, бродивших по палубе. Известно, что эти птицы не могут подняться на крыло с ровной поверхности. Они взлетают либо со скалистых обрывов, либо с воды при наличии встречного ветра.

Члены экипажа бесцеремонно распинывали буревестников, прокладывая себе дорогу. Некоторые сметали незваных «гостей» за борт метлами. Как заявили местные экологи, команда пыталась начать разгрузку трюмов, часть птиц при этом раздавили. Просьбы зоозащитников позволить им эвакуировать буревестников с палубы были проигнорированы.

В итоге ситуация разрешилась – птицы были выпущены с судна, рассказал директор фонда «Зеленый Сахалин» Александр Иванов. Однако несколько буревестников погибло.

Местные власти и природоохранная прокуратура проводят по данному факту проверку. Администрации порта и владельцу судна вынесены предостережения о недопустимости нарушения законодательства в сфере охраны объектов животного мира. Также им могут назначить штрафы.

11:44, 29 апреля, 2020
Евгений Кандаков
16
0
#экология\n#природа\n#птицы\n#Сахалин\n#море\n#происшествие\n#спасение

 

 

 


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