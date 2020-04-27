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Сотни буревестников застряли на судне у берегов Сахалина

13:42, 27 апреля, 2020
Евгений Кандаков
Сотни буревестников застряли на судне у берегов Сахалина
13:42, 27 апреля, 2020
Евгений Кандаков
8
0
#экология\n#природа\n#птицы\n#Сахалин
Фото: pixabay.com
8
0

Взлететь птицы не могут из-за особенностей строения своих крыльев.

Холмск. Сахалинская область. Экологи бьют тревогу – в западном порту Холмска на юге Сахалина попала в ловушку стая серых буревестников. Несколько сотен привлеченных, вероятно, ночной иллюминацией птиц опустились на палубу ледокольного судна-снабженца «Витус Беринг», сообщает «Интерфакс».

Теперь буревестники не могут взлететь, им мешают особенности строения крыльев. Члены экипажа с вынужденными попутчиками не церемонятся: птиц расталкивают ногами, чтоб пройти.

Как рассказал руководитель регионального фонда защиты природы «Зеленый Сахалин» Александр Иванов, буревестники поднимаются на крыло со скал или с воды со встречным потоком воздуха. Палуба в качестве площадки для взлета им не подходит. На судне между тем начались разгрузочно-погрузочные работы, и несколько птиц было раздавлено, сообщают экологи.

Сотрудники фонда обратились к руководству порта с просьбой позволить им спасти буревестников. Но пока разрешения взойти на борт судна они не получили. Активисты намерены в связи с этим подать жалобу в природоохранную прокуратуру.

13:42, 27 апреля, 2020
Евгений Кандаков
8
0
#экология\n#природа\n#птицы\n#Сахалин

 

 

 


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