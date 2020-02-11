Медика-убийцу не нашли ни в Кирове, ни в Перми

О своих якобы совершенных «подвигах» он сам поведал на форуме.



Пермь. Пермский край. Министерство здравоохранения Пермского края не нашло медработника-убийцу, якобы орудовавшего в больницах региона. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу медицинского ведомства Оксану Мелехову.

Чтобы проверить информацию о возможных преступлениях, специалисты просмотрели истории болезней, графики дежурств и заключения патологоанатомов по летальным исходам в двух медучреждениях за несколько лет. Подозрительных случаев выявлено не было.

Расследование началось после того, как на одном из интернет-форумов пользователь написал, что работает в больнице и тайно убивает тяжело больных пациентов, отключая их от аппарата искусственной вентиляции легких. На фотографии, которой он снабдил пост, можно было разглядеть именной бейдж. Благодаря данным на нем, подозреваемого выявили в Кирове, но проверка не выявила фактов смерти пациентов во время его дежурства.

Другого медика с теми же данными нашли в Пермском крае. Служебное расследование регионального Минздрава также опровергло информацию о его причастности к якобы совершенным убийствам.