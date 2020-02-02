Крыша одного из кафе Новосибирска обрушилась на посетителей

Есть пострадавшие и один погибший.

Новосибирск. Россия. Крыша кафе обрушилась на посетителей в ночь на 2 февраля в Новосибирске. Под завалами оказалось до 10 человек. Об этом сообщают «Известия».

Обрушение произошло в одноэтажном здании на бульваре Молодёжи, в котором размещалось кафе. По предварительным данным, под завалами оказалось около 10 человек. Позже спасателям удалось извлечь пять посетителей. Четырёх человек доставили в больницу, один из мужчин находился в крайне тяжёлом состоянии, одна девушка погибла.

Отмечается, что крыша обрушилась в раздевалке на площади 240 кв. м, которая находилась в пристрое к зданию. В результате ЧП эвакуировали 190 человек. Причиной обрушения мог стать неубранный снег, тяжести которого не выдержали сэндвич-панели, из которых была выполнена раздевалка.