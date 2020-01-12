Три человека погибли и восемь получили тяжелые травмы с аварии в Рязанской области

Пострадавших в больницу отправили санавиацией.

Шацк. Рязанская область. В аварии с участием микроавтобуса в Рязанской области погибли трое и пострадали восемь человек. Как пишет РБК со ссылкой на ТАСС, столкновение произошло в Шацком районе. Подробности ДТП не сообщаются.

В результате столкновения микроавтобуса и легковушки погибли три человека, еще восемь получили травмы и были госпитализированы с помощью санавиации. В приемном отделении местной больницы рассказали, что все пострадавшие находятся в тяжелом состоянии. «Все в тяжелом состоянии, у них сочетанные травмы, все находятся в реанимации, из них кто-то сейчас в операционной», — сообщили в медучреждении.