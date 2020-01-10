Замглавы Минтранса России пытались подкупить пачкой долларов и бутылкой водки

По словам чиновника, взятку ему предложили в канун Нового года.



Москва. Заместителю министра транспорта России Владимиру Токареву предложили взятку. Чиновник написал об этом заявление в Следственный комитет, сообщает Рен ТВ.

По данным телеканала, Токареву пытались дать 10 тысяч долларов США и бутылку водки. Незаконное вознаграждение чиновнику в канун Нового года предложил руководитель фирмы, занимающейся сертификацией продукции и производств по ремонту технических средств для железнодорожного транспорта.

Телеканал отмечает, что по данному факту Следственный комитет проводит проверку. В ведомстве эту информацию пока не комментируют.