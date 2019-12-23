В Татарстане проверяют скандальное видео инсценировки драки школьников с полицейскими

Подростков привлекли к учениям без согласования с руководством МВД по республике.

Новотроицкое. Татарстан. Полиция Татарстана проводит служебную проверку по факту обнародования видео, на котором группа подростков нападает на полицейских. Как сообщили в МВД по региону, в случившемся имеются признаки нарушений, виновные могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности.

По данным полиции, 20 декабря на территории средней школы села Новостроицкое по инициативе руководства отдела МВД по Тукаевскому району Татарстана проводились тактико-строевые занятия с личным составом. Руководство учебного заведения согласилось выделить для учений в качестве статистов группу девятиклассников.

На кадрах скандального видео, снятого, как можно предположить, учениками из окна школы, видно, как группа подростков пытается атаковать нескольких полицейских, обороняющихся щитами. Далее стражи порядка переходят в наступление, оттесняя нападавших. Некоторых из них валят на снег и обездвиживают.

В МВД по Татарстану подчеркнули, что правонарушителей изображали только сотрудники полиции в гражданской одежде.

«Ни один из учащихся не был задействован в качестве условного нарушителя общественного порядка. Все школьники находились на заднем плане под контролем педагогов, ни один из них не пострадал», - заявила начальник пресс-службы МВД по Татарстану Ирина Нижельская.

Также она уточнила, что всех участников инсценировки проинструктировали о соблюдении мер личной безопасности.

Тем не менее, в связи с тем, что участие гражданских лиц и план занятия не были согласованы в установленном порядке с МВД по Республике Татарстан, проводится служебная проверка, в ходе которой будет дана оценка действиям руководителей отдела МВД по Тукаевскому району. Виновных могут привлечь к строгой дисциплинарной ответственности, пояснила Ирина Нижельская.

Добавим, проверку по данному факту проводит также прокуратура региона. Кроме того, служебное расследование объявило Минобрнауки Татарстана. Начальник отдела ведомства по Тукаевскому району уже уволилась, сообщили «Интерфаксу» в министерстве.