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Технический сбой или мистика: над челябинским метеоритом самопроизвольно поднялась витрина

09:59, 18 декабря, 2019
Евгений Кандаков
Технический сбой или мистика: над челябинским метеоритом самопроизвольно поднялась витрина
09:59, 18 декабря, 2019
Евгений Кандаков
259
0
#космос\n#музей\n#метеорит\n#Челябинск\n#соцсети\n#Роскосмос\n#загадки\n#астрономия
Фото: скриншот видео с facebook.com/Айвар Валеев
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О загадочном случае рассказал сотрудник музея.

Челябинск. Челябинская область. В Историческом музее Южного Урала произошел необычный инцидент. Как пишет Газета.ру, над хранящимся под стеклянной витриной осколком челябинского метеорита самопроизвольно раскрылся защитный купол.

Витрину можно открыть только при помощи пульта, находившегося в тот момент в специальном хранилище под видеонаблюдением.

О случившемся написал на своей странице в Facebook сотрудник музея Айвар Валеев. По его словам, витрина открылась сама собой 14 декабря. При этом стеклянный купол приподнялся на 10 см, после чего сработала сигнализация, и к объекту подбежал охранник. Он вызвал электрика, который восстановил работу системы.

Руководство музея объясняет загадочное происшествие техническим сбоем.

«Технический сбой возможен, хотя подобный случай у нас в музее впервые. В мистику не верим. Но помним, что недавно вблизи Земли пролетал брат-близнец Челябинского метеорита. Вдруг он захотел передать своему челябинскому родственнику привет, например. <…> Обычно поднять купол над метеоритом - это целая эпопея. Там четыре электродвигателя по краям, сама конструкция довольно тяжелая, сигнализация + бюрократические дела. И никогда такого не было, чтобы купол взял вот так и сам приподнялся», - написал Айдар Валеев в социальной сети.

Напомним, недавно российские астрономы обнаружили неизвестный ранее астероид размером с челябинский метеорит - 10-15 метров в поперечнике. Как сообщили в «Роскосмосе», на ближайшем расстоянии от Земли - 139 410 км - космический объект находился 6 ноября.

А в июне текущего года американские астрономы обнаружили на поверхности Марса кратер диаметром в 15 метров от недавно упавшего на Красную планету метеорита. 

09:59, 18 декабря, 2019
Евгений Кандаков
259
0
#космос\n#музей\n#метеорит\n#Челябинск\n#соцсети\n#Роскосмос\n#загадки\n#астрономия

 

 

 


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