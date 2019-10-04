Восемь вооруженных человек попытались захватить завод на Кубани

В МВД назвали возможную причину происшествия.

Славянск-на-Кубани. Краснодарский край. В Краснодарском крае произошел вооруженный конфликт на заводе ООО «Кубанские деликатесы» в городе Славянск-на-Кубани. Об этом пишет «Интерфакс».

В пятницу, 4 октября, 8 вооруженных человек открыли огонь по двоим охранникам и попытались взять предприятие под контроль. Пострадавших госпитализировали. Захватчики попытались взять в заложники людей, но позже отпустили их и забаррикадировались внутри предприятия.

В настоящее время семь человек, принимавших участие в перестрелке, задержали. Их допрашивают, сообщили «Интерфаксу» в региональном МВД.

В ведомстве также рассказали, что вероятной причиной конфликта стал спор компаний, претендующих на право управления предприятием.

Глава Славянского района Роман Синяговский в беседе с изданием предположил, что происшествие связано с «конфликтом собственников, который неожиданно для всех вылился в острую фазу».

По факту ЧП проводится проверка.