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Полковника ФСБ осудили за особо крупное мошенничество

09:25, 29 июля, 2019
Дмитрий Стрелков
Полковника ФСБ осудили за особо крупное мошенничество
09:25, 29 июля, 2019
Дмитрий Стрелков
166
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#ФСБ\n#Москва\n#Администрация Президента РФ\n#мошенничество\n#суд
Фото: ИА "Сусанин"
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Офицер состоял на службе в администрации президента России.

Москва. Бывшего начальника департамента администрации президента России по обеспечению конституционных прав граждан, полковника ФСБ Михаила Горбатова приговорили к 4,5 годам тюрьмы. Об этом со ссылкой на «Коммерсантъ» сообщает Газета.ру.

При этом осуждённый также должен будет выплатить штраф в размере 250 тыс. рублей. Также Горбатову запретили на протяжении двух лет занимать должности на государственной и муниципальной службе.

Напомним, Горбатов, занимая должность старшего оперуполномоченного 11-ого отдела управления «К», который занимается раскрытием преступлений в кредитно-финансовой сфере, вымогал с двумя помощниками деньги у владельцев ломбардов. Пугая владельцев ломбардов проверками со стороны ФСБ, мошенники получили $100 тыс. и ценности на сумму более $1 млн.

В итоге Михаила Горбатова осудили по статье об особо крупном мошенничестве.

09:25, 29 июля, 2019
Дмитрий Стрелков
166
0
#ФСБ\n#Москва\n#Администрация Президента РФ\n#мошенничество\n#суд

 

 

 


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