Спасатели начали эвакуировать жителей Тулуна из-за угрозы паводка

В субботу тут выпала почти месячная норма осадков.

Иркутская область. Спасатели эвакуируют жителей Тулуна и Тулунского района в Иркутской области из-за угрозы подтопления. Об этом со ссылкой на региональный главк МЧС России сообщило РИА Новости.

«Силами МЧС России, полиции, администрации муниципальных образований организовано оповещение и эвакуация жителей территории, которая находится под угрозой подтопления», - говорится в сообщении.

В зоне возможного паводка в Тулуне находятся районы Мясокомбината, Гидролизный и ЛДК, в Тулунском районе - населенные пункты Уйгат, Кривуша, Красноозёрский, Красный Октябрь и Евдокимовский.

Напомним, в конце июня в Иркутской области произошло наводнение. Погибли 25 человек, без вести пропали семь. За время паводка было подтоплено 107 населенных пунктов, почти 11 тысяч жилых домов. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун. В субботу власти области сообщили, что за сутки в Тулуне выпала почти месячная норма осадков.