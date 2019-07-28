  • $ 63.13 ↓
  • € 70.31 ↑

Спасатели начали эвакуировать жителей Тулуна из-за угрозы паводка

20:18, 28 июля, 2019
Дмитрий Стрелков
Спасатели начали эвакуировать жителей Тулуна из-за угрозы паводка
20:18, 28 июля, 2019
Дмитрий Стрелков
131
0
#паводок\n#реки\n#вода\n#Иркутская область\n#стихийное бедствие
Фото: pixabay.com
131
0

В субботу тут выпала почти месячная норма осадков.

Иркутская область. Спасатели эвакуируют жителей Тулуна и Тулунского района в Иркутской области из-за угрозы подтопления. Об этом со ссылкой на региональный главк МЧС России сообщило РИА Новости.

«Силами МЧС России, полиции, администрации муниципальных образований организовано оповещение и эвакуация жителей территории, которая находится под угрозой подтопления», - говорится в сообщении.

В зоне возможного паводка в Тулуне находятся районы Мясокомбината, Гидролизный и ЛДК, в Тулунском районе - населенные пункты Уйгат, Кривуша, Красноозёрский, Красный Октябрь и Евдокимовский.

Напомним, в конце июня в Иркутской области произошло наводнение. Погибли 25 человек, без вести пропали семь. За время паводка было подтоплено 107 населенных пунктов, почти 11 тысяч жилых домов. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун. В субботу власти области сообщили, что за сутки в Тулуне выпала почти месячная норма осадков.

20:18, 28 июля, 2019
Дмитрий Стрелков
131
0
#паводок\n#реки\n#вода\n#Иркутская область\n#стихийное бедствие

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Серьезное похолодание придет в Удмуртию в воскресенье

16:59, 24 июля, 2019
5434

Глава Удмуртии предложил изменить Конституцию республики

3996
15:00, 22 июля, 2019

В Ижевск вновь прилетят «Русские витязи»

2997
14:31, 25 июля, 2019

Один человек погиб и четверо пострадали в ДТП под Ижевском

2649
15:48, 22 июля, 2019

Пассажирский автобус сгорел в Сарапуле: обошлось без жертв

2564
14:30, 22 июля, 2019

В магазин в Краснодарском крае пришел ребенок с цепью на шее

13:00, 23 июля, 2019
6072

Правительство России разрешит вырубку леса на Байкале

1603
12:40, 24 июля, 2019

Спасавшего детей в лагере «Холдоми» мальчика представят к госнаграде

904
10:25, 25 июля, 2019

Каменные саркофаги домонгольского времени нашли в Великом Новгороде

782
18:05, 25 июля, 2019

Похитившая 41 млн рублей кассирша из Москвы сбежала за границу

747
14:35, 26 июля, 2019

Российская легкоатлетка пробежала в Швеции круг почёта с пледом вместо флага

18:01, 23 июля, 2019
1020

Откровенно раздетые девушки: украинки ответили флешмобом на оскорбления чиновника

931
11:45, 27 июля, 2019

Белорусская актриса Вероника Никонова погибла во время свадебного путешествия

930
17:56, 27 июля, 2019

Награду за рождение мальчика объявили в польском посёлке

772
15:00, 26 июля, 2019

Служба безопасности Украины задержала российский танкер в порту Измаил

723
16:28, 25 июля, 2019

Мультимедиа

Танцевальный флешмоб по зумбе в Удмуртии

26 июля, 2019

Люди Чепцы

25 июля, 2019

Камень булгарской принцессы

25 июля, 2019