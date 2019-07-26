  • $ 63.13 ↓
  • € 70.31 ↑

Пик паводка в Амурской области ожидается 27 июля

15:35, 26 июля, 2019
Дмитрий Стрелков
Пик паводка в Амурской области ожидается 27 июля
15:35, 26 июля, 2019
Дмитрий Стрелков
256
0
#паводок\n#эвакуация\n#Амурская область\n#стихийное бедствие
Фото: pixabay.com
256
0

Для решения вопроса эвакуации жителей у властей есть всего день.

Амурская область. Глава Амурской области Василий Орлов сообщил, что, по предварительным данным, пик паводка в регионе ожидается 27 июля. В связи с чем на решение вопроса с эвакуацией у властей есть один день. Об этом сообщил Life в пятницу, 26 июля.

«У нас есть всего день, чтобы решить проблему с эвакуацией. Согласно прогнозам, всего в зону подтопления попадают пять муниципальных образований: Селемджинский, Мазановский, Свободненский, Серышевский, Благовещенский районы, 21 населённый пункт», — сказал Василий Орлов.

Он также отметил, что при отсутствии дождей власти смогут самостоятельно справиться с возникшей ситуацией. При этом 19 июля в Амурской области объявили штормовое предупреждение в связи с приходом в регион мощного циклона.

Обильные дожди стали причиной паводка в Зейском, Селемджинском, Благовещенском, Сковородинском, Тамбовском районах, в городах Зее и Благовещенске, а также в селе Тыгда Магдагачинского района.

15:35, 26 июля, 2019
Дмитрий Стрелков
256
0
#паводок\n#эвакуация\n#Амурская область\n#стихийное бедствие

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Серьезное похолодание придет в Удмуртию в воскресенье

16:59, 24 июля, 2019
4397

В Удмуртии эвакуировали первого пациента вертолетом санитарной авиации

4098
12:00, 20 июля, 2019

Глава Удмуртии предложил изменить Конституцию республики

3663
15:00, 22 июля, 2019

Пассажирский автобус сгорел в Сарапуле: обошлось без жертв

2349
14:30, 22 июля, 2019

В Ижевск вновь прилетят «Русские витязи»

2328
14:31, 25 июля, 2019

В магазин в Краснодарском крае пришел ребенок с цепью на шее

13:00, 23 июля, 2019
5788

Правительство России разрешит вырубку леса на Байкале

1446
12:40, 24 июля, 2019

Россияне увлеклись новым видом туризма

943
12:50, 21 июля, 2019

Росстат назвал число россиян с зарплатой свыше 1 млн рублей

852
10:00, 20 июля, 2019

Пассажирский «Боинг» вернулся в аэропорт Москвы из-за пожара в багажном отсеке

809
14:40, 21 июля, 2019

Два самолета угнал школьник в Китае

10:03, 21 июля, 2019
991

Ученые назвали синдром, способный вызвать рак

918
20:00, 20 июля, 2019

Небольшой самолет упал на гипермаркет в Германии: три человека погибли

914
18:00, 20 июля, 2019

Российская легкоатлетка пробежала в Швеции круг почёта с пледом вместо флага

876
18:01, 23 июля, 2019

В США шесть человек погибли из-за жары

618
15:23, 21 июля, 2019

Мультимедиа

Танцевальный флешмоб по зумбе в Удмуртии

26 июля, 2019

Люди Чепцы

25 июля, 2019

Камень булгарской принцессы

25 июля, 2019