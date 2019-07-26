Пик паводка в Амурской области ожидается 27 июля

Для решения вопроса эвакуации жителей у властей есть всего день.

Амурская область. Глава Амурской области Василий Орлов сообщил, что, по предварительным данным, пик паводка в регионе ожидается 27 июля. В связи с чем на решение вопроса с эвакуацией у властей есть один день. Об этом сообщил Life в пятницу, 26 июля.

«У нас есть всего день, чтобы решить проблему с эвакуацией. Согласно прогнозам, всего в зону подтопления попадают пять муниципальных образований: Селемджинский, Мазановский, Свободненский, Серышевский, Благовещенский районы, 21 населённый пункт», — сказал Василий Орлов.

Он также отметил, что при отсутствии дождей власти смогут самостоятельно справиться с возникшей ситуацией. При этом 19 июля в Амурской области объявили штормовое предупреждение в связи с приходом в регион мощного циклона.

Обильные дожди стали причиной паводка в Зейском, Селемджинском, Благовещенском, Сковородинском, Тамбовском районах, в городах Зее и Благовещенске, а также в селе Тыгда Магдагачинского района.