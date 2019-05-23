Священник напал с ножом на монаха в Троице-Сергиевой лавре из-за пожертвований

Пожилого мужчину госпитализировали.

Московская область. Священник Троице-Сергиевой лавры Севастиан напал с ножом на монаха отца Поликарпа. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на «Ридус».

Вечером в среду, 22 мая, пьяный священник заподозрил монаха в присвоении денег, которые прихожане приносят с записками о поминовении усопших. За это он ранил 62-летнего отца Поликарпа в живот.

Монаха госпитализировали.

В ГУ МВД сообщили, что нападавшего задержали. В отношении него возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, пишет агентство городских новостей «Москва». Священника также отстранили от службы на время расследования, выяснил Рен-ТВ.