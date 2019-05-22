Поджегшего Успенскую церковь в Карелии подростка признали невменяемым

Дело направили в суд.

Карелия. Подростка, который поджег Успенскую церковь в Карелии, признали невменяемым. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

«Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы, несовершеннолетний страдает психическим расстройством, которое лишает его возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими», - говорится в сообщении.

Напомним, 10 августа 2018 года 16-летний парень облил легковоспламеняющейся жидкостью стены церкви и поднес огонь. Здание было полностью уничтожено.

Уголовное дело направили в суд. Следователи будут настаивать на отправке подростка на принудительное лечение.