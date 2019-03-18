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В Санкт-Петербурге 65 рыбаков унесло на льдине

18:20, 18 марта, 2019
Дарья Снидкова
18:20, 18 марта, 2019
Дарья Снидкова
192
0
#Санкт-Петербург\n#весна\n#рыбалка\n#спасение
Фото: PxHere
192
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Их доставили на берег.

Санкт-Петербург. В Санкт-Петербурге 65 человек унесло на отколовшийся льдине в районе Ольгино. Об этом «РГ» рассказали в региональном УМЧС.

Рыбаков доставили на берег на катере, пострадавших нет.

Издание отмечает, что в Северной столице 7 марта запретили выход на лед. Нарушителю грозит штраф до 5 тыс. рублей. Лед на Финском заливе и реках города стал тоньше из-за шторма.

В минувшие выходные, 16 и 17 марта, три человека провалились в полынью, один из них погиб.

Ранее сообщалось, что фотографирующуюся на льдине пенсионерку унесло в море в Исландии.

 

18:20, 18 марта, 2019
Дарья Снидкова
192
0
#Санкт-Петербург\n#весна\n#рыбалка\n#спасение

 

 

 


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