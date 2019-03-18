В Санкт-Петербурге 65 рыбаков унесло на льдине

Их доставили на берег.

Санкт-Петербург. В Санкт-Петербурге 65 человек унесло на отколовшийся льдине в районе Ольгино. Об этом «РГ» рассказали в региональном УМЧС.

Рыбаков доставили на берег на катере, пострадавших нет.

Издание отмечает, что в Северной столице 7 марта запретили выход на лед. Нарушителю грозит штраф до 5 тыс. рублей. Лед на Финском заливе и реках города стал тоньше из-за шторма.

В минувшие выходные, 16 и 17 марта, три человека провалились в полынью, один из них погиб.

Ранее сообщалось, что фотографирующуюся на льдине пенсионерку унесло в море в Исландии.