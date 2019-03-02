Кусок льда напомнил женщине трон и она решила запечатлеться на нём.
Йекюльсаурлоун. Исландия. Фотографировавшуюся на льдине пенсионерку унесло в море в Исландии. Как пишет Мир24, инцидень произошёл на пляже у лагуны Йекюльсаурлоун.
77-летняя жительница Техаса, гуляя с сыном, заметила кусок льда, по форме похожий на трон. Пенсионерка уселась на него, чтобы сделать фото, но набежавшая волна унесола льдину с женщиной в море.
Американке помог прохожий, который оказался капитаном корабля. Он выловил ее из воды и вернул ее на сушу.