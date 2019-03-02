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Фотографировавшуюся на льдине пенсионерку унесло в море в Исландии

14:08, 02 марта, 2019
Ксения Чернова
14:08, 02 марта, 2019
Ксения Чернова
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#туризм\n#Исландия\n#происшествие
Фото: pixabay.com
179
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Кусок льда напомнил женщине трон и она решила запечатлеться на нём.

Йекюльсаурлоун. Исландия. Фотографировавшуюся на льдине пенсионерку унесло в море в Исландии. Как пишет Мир24, инцидень произошёл на пляже у лагуны Йекюльсаурлоун.

77-летняя жительница Техаса, гуляя с сыном, заметила кусок льда, по форме похожий на трон. Пенсионерка уселась на него, чтобы сделать фото, но набежавшая волна унесола льдину с женщиной в море.

Американке помог прохожий, который оказался капитаном корабля. Он выловил ее из воды и вернул ее на сушу.

14:08, 02 марта, 2019
Ксения Чернова
179
0
#туризм\n#Исландия\n#происшествие

 

 

 


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