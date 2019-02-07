В Новосибирске экстрасенсы возвращали деньги за свои услуги «заряженными космосом» лотерейными билетами

Банду мошенников наказали.

Новосибирск. Новосибирская область. В Новосибирске за решетку отправили 13 участников преступной группы, продававших БАДы и оказывавших незаконную экстрасенсорную деятельность. Об этом сообщила пресс-служба областного ГУ МВД.

Схема работы банды по продаже БАДов была следующая: сначала организация подавала рекламу в СМИ. Когда клиент звонил по указанному номеру, ему придумывали серьезное заболевание, отказ от лечения, естественно, вел к неминуемой смерти «больного».

Далее мошенники выманивали максимально большую сумму «на лечение». Если клиент сомневался, то ему внушали, что государство возместит потраченные средства, так как «ситуация с его здоровьем имеет огромный научный интерес».

Обман клиентов экстрасенсорных услуг осуществлялся аналогичным образом. «Наделенные даром» мошенники обещали вернуть деньги через «заряженные космосом и астральной энергией» лотерейные билеты.

В ноябре 2018 года суд отправил на 15 лет в колонию общего режима главу банды экстрасенсов. А 7 февраля 2019 года на 14 лет свободы лишили ее сообщника за 53 эпизода мошенничества в особо крупном размере.

Остальные 12 участников «коллектива» получили от 2 до 7,5 лет колонии за участие в преступном сообществе и мошенничествах.

Отмечается, что «экстрасенсы» в Новосибирске работают с 2009 года. Через 4 года правоохранители остановили их деятельность. Следствие установило, что организаторам последовательно подчинялись восемь преступных групп.

За время «работы» банда похитила у клиентов более 70 млн рублей.