Чиновника Челябинской области осудили за гибель ребенка на недостроенной горке

Под мальчиком проломилась недостроенная горка.

Сатка. Челябинская область. Начальника отдела управления по благоустройству города Сатка в Челябинской области приговорили условно к двум годам лишения свободы. Об этом пишет «Интерфакс».

Напомним, в конце 2017 года мальчик прокатился на недостроенной горке в ледовом городке. Когда школьник уже катился вниз, горка под ним провалилось. Мальчик упал внутрь, сверху его придавили ледяные глыбы. Ребенок погиб в областной больнице.

Суд посчитал, что чиновник недостаточно контролировал ход и качество работ подрядчика по строительству и признал его виновным в халатности.