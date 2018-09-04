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В Благовещенске убили 12 котов-артистов театра «Котовасия»

09:00, 04 сентября, 2018
Анна Торхова
09:00, 04 сентября, 2018
Анна Торхова
476
0
#театр\n#кошки\n#кот\n#артисты\n#Благовещенск
Фото: pixabay.com
476
0

Трагедия произошла после конфликта сотрудников театра с подростками.

Благовещенск. Амурская область. В Благовещенске неизвестные убили 12 котов-артистов театра «Котовасия».  Как пишет Рен-тв со ссылкой на АСН24, трагедия произошла после конфликта сотрудников учреждения с подростками.

В здании идет ремонт, некоторые предметы, в том числе вольеры с животными, временно переместили на улицу на территорию театра. Так, компания ребят попала мячом в вазу с цветами, которая стояла на столе сотрудников на улице. В ответ на замечания взрослых, дети отреагировали грубо.

Утром 3 сентября работники театра увидели, что вольеры взломаны, а все коты мертвы. Бывшие артисты умели лазать по канату, прыгать между стойками на расстояние до трех метров и другое. 

Сообщается, что животных могла загрызть собака, однако вольеры мог открыть только человек.

09:00, 04 сентября, 2018
Анна Торхова
476
0
#театр\n#кошки\n#кот\n#артисты\n#Благовещенск

 

 

 


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