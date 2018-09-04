В Благовещенске убили 12 котов-артистов театра «Котовасия»

Трагедия произошла после конфликта сотрудников театра с подростками.

Благовещенск. Амурская область. В Благовещенске неизвестные убили 12 котов-артистов театра «Котовасия». Как пишет Рен-тв со ссылкой на АСН24, трагедия произошла после конфликта сотрудников учреждения с подростками.

В здании идет ремонт, некоторые предметы, в том числе вольеры с животными, временно переместили на улицу на территорию театра. Так, компания ребят попала мячом в вазу с цветами, которая стояла на столе сотрудников на улице. В ответ на замечания взрослых, дети отреагировали грубо.

Утром 3 сентября работники театра увидели, что вольеры взломаны, а все коты мертвы. Бывшие артисты умели лазать по канату, прыгать между стойками на расстояние до трех метров и другое.

Сообщается, что животных могла загрызть собака, однако вольеры мог открыть только человек.