В Южно-Сахалинской детской больнице медсестры связывали 5-летнего мальчика колготками

СКР организовал доследственную проверку.

Южно-Сахалинск. Сахалинская область. Видеозапись из сахалинской областной детской больницы, где медсестры заворачивали 5-летнего мальчика в простынь и связывали его колготками, увидели правоохранительные органы. Как сообщила пресс-служба Следственного Управления СК России по Сахалинской области, ведомство начало доследственную проверку.

В детской больнице Южно-Сахалинска лежит связанный мальчик Uploaded by Экстрим Сахалин on 2018-08-21.

Как сообщают местные СМИ, инцидент произошел 17 августа 2017 года в инфекционном отделении больницы.

«Я лежала с ребенком. Этот пятилетний малыш там был один. Его забрали из неблагополучной семьи. Честно скажу, что он никому не мешал, не бегал, не доставал медсестер. Другие мамочки за ним иногда присматривали, но не всегда, все ведь со своими детьми», — рассказала одна из пациенток больницы журналистам «РЕН-ТВ».

Возможно, медсестры связывали мальчика по поручению главного врача больницы.

В детской больнице Южно-Сахалинска связали мальчика колготками Uploaded by Экстрим Сахалин on 2018-08-21.

По результатам проверки органами будет принято решение о возбуждении уголовного дела.