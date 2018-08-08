В Мордовии пенсионерке со сломанной ногой пришлось ползти до кабинета врача

Лифт не работал, а травматолог находился на третьем этаже.
Ковылкино. Мордовия. В Мордовии пенсионерке со сломанной ногой пришлось ползти в кабинет травматолога. Врач принимал пациентов на третьем этаже, а лифт в больнице не работал, сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Мордовии.
70-летняя женщина опустилась на колени и стала добираться до специалиста.
Отмечается, что в больнице также отсутствовали пандусы и коляски.
По факту случившегося проводится доследственная проверка.