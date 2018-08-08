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В Мордовии пенсионерке со сломанной ногой пришлось ползти до кабинета врача

16:18, 08 августа, 2018
Анна Торхова
16:18, 08 августа, 2018
Анна Торхова
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#Мордовия\n#пенсионеры\n#следствие\n#больница\n#Россия.
Фото: pixabay.com
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Лифт не работал, а травматолог находился на третьем этаже.

Ковылкино. Мордовия. В Мордовии пенсионерке со сломанной ногой пришлось ползти в кабинет травматолога. Врач принимал пациентов на третьем этаже, а лифт в больнице не работал, сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Мордовии.

70-летняя женщина опустилась на колени и стала добираться до специалиста.

Отмечается, что в больнице также отсутствовали пандусы и коляски.

По факту случившегося проводится доследственная проверка.

16:18, 08 августа, 2018
Анна Торхова
333
0
#Мордовия\n#пенсионеры\n#следствие\n#больница\n#Россия.

 

 

 


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