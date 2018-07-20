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В Перми матери перепутанных 40 лет назад младенцев получили 3 млн рублей компенсации

12:55, 20 июля, 2018
Анна Торхова
12:55, 20 июля, 2018
Анна Торхова
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#медицина\n#дети\n#Пермь\n#врачи\n#деньги\n#младенец
Фото: pixabay.com
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О путанице стало известно только в 2018 году.

Пермь. Пермский край. В Перми матери перепутанных 40 лет назад младенцев получили 3 млн рублей компенсации. Об этом пишет Интерфакс.

7 марта 1978 года в родильном отделении Пожвинской участковой больницы Коми-Пермяцкого автономного округа родились две девочки. Врачи перепутали младенцев и девочки попали в другие семьи.

О подмене стало известно в 2018 после ДНК-теста.

Матери и одна из дочерей подали иск в суд о компенсации морального вреда в размере от 10 млн рублей до 12 млн рублей.

Суд постановил взыскать в пользу истцов по 1 млн рублей.

12:55, 20 июля, 2018
Анна Торхова
200
0
#медицина\n#дети\n#Пермь\n#врачи\n#деньги\n#младенец

 

 

 


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