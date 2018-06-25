В Барнауле в результате урагана пострадали порядка 15 человек

Ливень с грозой и штормовым ветром обрушился на город в минувшие выходные.

Барнаул. Порядка 15 человек пострадали в результате урагана в Барнауле. Такие данные огласили во время аппаратного совещания в правительстве Алтайского края в понедельник утром, 25 июня, пишет Интерфакс.

За помощью к врачам люди обращались с травмами различной степени тяжести. В частности, одного из них госпитализировали с закрытым переломом кисти.

Напомним, ливень с грозой и штормовым ветром обрушился на город в минувшие выходные. За 23 и 24 июня ураган повалил порядка 90 деревьев и оставил без электроэнергии 85 тыс. человек.

Кроме того, циклон стал причиной падения башенного крана. По данным Следственного комитета России, в результате погиб 50-летний машинист.

На данный момент в Барнауле и его окрестностях устраняют последствия урагана. Пока в городе продолжает действовать режим ЧС.