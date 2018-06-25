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В Барнауле в результате урагана пострадали порядка 15 человек

11:40, 25 июня, 2018
Александра Бобрович
11:40, 25 июня, 2018
Александра Бобрович
203
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#Барнаул\n#люди\n#больницы\n#Алтай\n#ураган\n#происшествие\n#стихийное бедствие
Фото: Официальный сайт Алтайского края
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Ливень с грозой и штормовым ветром обрушился на город в минувшие выходные.

Барнаул. Порядка 15 человек пострадали в результате урагана в Барнауле. Такие данные огласили во время аппаратного совещания в правительстве Алтайского края в понедельник утром, 25 июня, пишет Интерфакс.  

За помощью к врачам люди обращались с травмами различной степени тяжести. В частности, одного из них госпитализировали с закрытым переломом кисти.  

Напомним, ливень с грозой и штормовым ветром обрушился на город в минувшие выходные. За 23 и 24 июня ураган повалил порядка 90 деревьев и оставил без электроэнергии 85 тыс. человек.  

Кроме того, циклон стал причиной падения башенного крана. По данным Следственного комитета России, в результате погиб 50-летний машинист.  

На данный момент в Барнауле и его окрестностях устраняют последствия урагана. Пока в городе продолжает действовать режим ЧС.

11:40, 25 июня, 2018
Александра Бобрович
203
0
#Барнаул\n#люди\n#больницы\n#Алтай\n#ураган\n#происшествие\n#стихийное бедствие

 

 

 


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