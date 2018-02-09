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      Сотрудников ядерного центра в Сарове заподозрили в добыче биткойнов

      15:53, 09 февраля, 2018
      Евгений Кандаков
      15:53, 09 февраля, 2018
      Евгений Кандаков
      271
      0
      #Саров\n#ФСБ\n#компьютеры\n#криптовалюта\n#ядерная энергетика
      Фото: pixabay.com
      271
      0

      Горе-майнеров задержали спецслужбы.  

      Саров. Нижегородская область. В Федеральном ядерном центре в Сарове подтвердили, что несколько сотрудников учреждения попались на майнинге криптовалюты. Ранее информация об этом появилась на одном из городских сайтов. 

      Как рассказала РБК представительница федерального ядерного центра, на сотрудников завели уголовное дело. Она подтвердила, что имела место попытка несанкционированного использования служебных вычислительных мощностей для майнинга.   

      «Горе-майнеры задержаны компетентными органами. Насколько нам известно, в отношении них возбуждено уголовное дело», - заявила представитель исследовательского центра. 

      В пресс-службе Управления ФСБ по Нижегородской области от комментариев по данному факту отказались. 

      В агентстве напомнили, что в марте 2011 года в ядерном центре в закрытом городе Сарове Нижегородской области ввели в эксплуатацию суперкомпьютер с высокой скоростью вычислений.

      15:53, 09 февраля, 2018
      Евгений Кандаков
      271
      0
      #Саров\n#ФСБ\n#компьютеры\n#криптовалюта\n#ядерная энергетика

       

       

       

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