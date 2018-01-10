В Апатитах мужчина на угнанном бронетранспортере въехал в винный магазин

Выяснилось, что до этого он также угнал КАМАЗ.

Апатиты. Мурманская область. В городе Апатиты Мурманской области пьяный местный житель угнал бронетранспортер и похитил бутылку вина из магазина. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции по региону.

По данным ГИБДД, 29-летний хулиган приступил к противоправным действиям с утра среды, 10 января. Со стоянки автошколы он угнал бронированный тягач, на котором протаранил иномарку и въехал в витрину алкогольного магазина. После этого дебошир проник в помещение, где украл бутылку вина. Там его и задержали.

По предварительным данным, буйный гражданин был нетрезв, но сопротивления при задержании не оказал.

В полиции отметили, что 4 января тот же мужчина угнал КАМАЗ с автобазы Кольского научного центра РАН. Таким образом, ему грозит уголовное преследование по целому ряду эпизодов.