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      В Апатитах мужчина на угнанном бронетранспортере въехал в винный магазин

      14:29, 10 января, 2018
      Аграфена Костромская
      14:29, 10 января, 2018
      Аграфена Костромская
      377
      0
      #ГИБДД\n#кража\n#вино\n#угон\n#хулиганство\n#происшествие
      Фото: pixabay.com
      377
      0

      Выяснилось, что до этого он также угнал КАМАЗ.  

      Апатиты. Мурманская область. В городе Апатиты Мурманской области пьяный местный житель угнал бронетранспортер и похитил бутылку вина из магазина. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции по региону. 

      По данным ГИБДД, 29-летний хулиган приступил к противоправным действиям с утра среды, 10 января. Со стоянки автошколы он угнал бронированный тягач, на котором протаранил иномарку и въехал в витрину алкогольного магазина. После этого дебошир проник в помещение, где украл бутылку вина. Там его и задержали.

      По предварительным данным, буйный гражданин был нетрезв, но сопротивления при задержании не оказал. 

      В полиции отметили, что 4 января тот же мужчина угнал КАМАЗ с автобазы Кольского научного центра РАН. Таким образом, ему грозит уголовное преследование по целому ряду эпизодов.

      14:29, 10 января, 2018
      Аграфена Костромская
      377
      0
      #ГИБДД\n#кража\n#вино\n#угон\n#хулиганство\n#происшествие

       

       

       

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