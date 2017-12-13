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      Telegram не смог оспорить в суде штраф в 800 тысяч рублей за отказ сотрудничать с ФСБ

      10:35, 13 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      10:35, 13 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      138
      0
      #ФСБ\n#мобильные приложения\n#деньги\n#суд\n#штраф\n#Telegram
      Фото: vk.com
      138
      0

      Мещанский суд Москвы оставил в силе предыдущее судебное решение.

      Москва. В российской столице Мещанский суд оставил в силе решение о взыскании с Telegram штрафа в 800 тысяч рублей за отказ сотрудничать с ФСБ. Как пишет РБК со ссылкой на РИА «Новости», адвокаты мессенджера не смогли добиться отмены предыдущего судебного постановления.  

      В ходе рассмотрения апелляционной жалобы стало известно, что ФСБ просил руководство Telegram предоставить готовые коды расшифровки личной переписки братьев Азимовых, обвиняемых в организации теракта в петербургском метро.  

      По словам адвокатов мессенджера Дмитрия Динзе и Рамиля Ахметгалиева, такое требование госслужбы не могло быть выполнено технически. В первую очередь потому, что ключи дешифровки секретных чатов генерируются на мобильных устройствах и хранятся на них.  

      Изъять их можно только в том случае, пишет МИР24, если известно точное время переписки и есть доступ к серверам, которые находятся на территории других государств. В таком случае, отметил Динзе, ФСБ должно было обратиться к иностранным правоохранителям через Генпрокуратуру или Министерство иностранных дел.  

      Однако суд не признал доводы представителей Telegram и решил оставить в силе прежнее решение. Таким образом, мессенджер обязан выплатить штраф в размере 800 тысяч рублей. Кроме того, пока не известно, какие шаги предпримет руководство Telegram в дальнейшем. 

      10:35, 13 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      138
      0
      #ФСБ\n#мобильные приложения\n#деньги\n#суд\n#штраф\n#Telegram

       

       

       

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