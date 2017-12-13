Telegram не смог оспорить в суде штраф в 800 тысяч рублей за отказ сотрудничать с ФСБ

Мещанский суд Москвы оставил в силе предыдущее судебное решение.

Москва. В российской столице Мещанский суд оставил в силе решение о взыскании с Telegram штрафа в 800 тысяч рублей за отказ сотрудничать с ФСБ. Как пишет РБК со ссылкой на РИА «Новости», адвокаты мессенджера не смогли добиться отмены предыдущего судебного постановления.

В ходе рассмотрения апелляционной жалобы стало известно, что ФСБ просил руководство Telegram предоставить готовые коды расшифровки личной переписки братьев Азимовых, обвиняемых в организации теракта в петербургском метро.

По словам адвокатов мессенджера Дмитрия Динзе и Рамиля Ахметгалиева, такое требование госслужбы не могло быть выполнено технически. В первую очередь потому, что ключи дешифровки секретных чатов генерируются на мобильных устройствах и хранятся на них.

Изъять их можно только в том случае, пишет МИР24, если известно точное время переписки и есть доступ к серверам, которые находятся на территории других государств. В таком случае, отметил Динзе, ФСБ должно было обратиться к иностранным правоохранителям через Генпрокуратуру или Министерство иностранных дел.

Однако суд не признал доводы представителей Telegram и решил оставить в силе прежнее решение. Таким образом, мессенджер обязан выплатить штраф в размере 800 тысяч рублей. Кроме того, пока не известно, какие шаги предпримет руководство Telegram в дальнейшем.