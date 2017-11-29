Эксперты раскрыли детали провального запуска спутника «Метеор-М»

Из-за сбоя в работе блока «Фрегат» он вышел на низкую орбиту, а затем упал в океан.

Москва. Эксперты корпорации «Роскосмос» раскрыли детали провального запуска спутника «Метер-М». Как пишут Известия.ру, во время полета произошел сбой в работе разгонного блока «Фрегат».

По информации СМИ, ракета-носитель «Союз-2» стартовала с космодрома «Восточный» в 8:41 по московскому времени и вывела «Фрегат» вместе со спутниками на низкую околоземную орбиту. По словам экспертов, на первом этапе полета двигательная установка включилась вовремя и по плану. Но второго ее включения не произошло, и данные о нем так и не поступили.

«Программа полета разгонного блока жестко задана на Земле. Если не было второго включения, то и следующего по программе отделения спутника не было» - сообщил изданию источник в ракетно-космической области.

В конечном итоге установить связь со спутником так не удалось. Эксперты полагают, что «Метеор-М» либо все еще находится на промежуточной орбите, либо упал в Атлантический океан. Более точная информация произошедшего станет известна тогда, когда будут обнаружены его обломки.

Напомним, ракета «Союз-2» накануне стартовала с космодрома «Восточный». Она должна была доставить на орбиту Земли метеорологический спутник «Метеор-М» и еще 18 космических аппаратов. Однако после запуска ракеты он не был выведен на целевую орбиту. После этого в СМИ появилась информация, что спутник затонул в Атлантическом океане из-за ошибки в полетном задании.