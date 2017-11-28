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      С «Восточного» запустили вторую в истории космодрома ракету со спутником «Метеор-М»

      12:23, 28 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      12:23, 28 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      188
      0
      #наука\n#космос\n#Восточный\n#ракеты\n#Амурская область
      Фото: vostokdrom.ru
      188
      0

      Также «Союз-2» выведет на орбиту планеты еще 18 космических аппаратов.

      Циолковский. Амурская область. Ракета «Союз-2» успешно стартовала с космодрома «Восточный». Как пишет Интерфакс,  она вывела на орбиту российский спутник «Метеор-М». 

      Он предназначен для дистанционного зондирования планеты. Благодаря ему ученые смогут получать изображения и снимки поверхности Земли.  «Метеор-М» - спутник гидрометеорологического обеспечения, предназначенный для получения глобальных и локальных изображений облачности, ледового и снежного покрова в разных диапазонах, данных для определения температуры морской поверхности и радиационной температуры подстилающей поверхности, данных о распределении озона в атмосфере и его общего содержания» - пишут Известия.ру.    

      Помимо него на борту ракеты также находились еще 18 космических аппаратов, которые были выведены на орбиту планеты.  

      Отмечается, что запуск ракеты «Союз-2» стал вторым после открытия нового космодрома. Ее головной блок отделился от носителя спустя 10 минут после старта. 

      12:23, 28 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      188
      0
      #наука\n#космос\n#Восточный\n#ракеты\n#Амурская область

       

       

       

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