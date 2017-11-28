С «Восточного» запустили вторую в истории космодрома ракету со спутником «Метеор-М»

Также «Союз-2» выведет на орбиту планеты еще 18 космических аппаратов.

Циолковский. Амурская область. Ракета «Союз-2» успешно стартовала с космодрома «Восточный». Как пишет Интерфакс, она вывела на орбиту российский спутник «Метеор-М».

Он предназначен для дистанционного зондирования планеты. Благодаря ему ученые смогут получать изображения и снимки поверхности Земли. «Метеор-М» - спутник гидрометеорологического обеспечения, предназначенный для получения глобальных и локальных изображений облачности, ледового и снежного покрова в разных диапазонах, данных для определения температуры морской поверхности и радиационной температуры подстилающей поверхности, данных о распределении озона в атмосфере и его общего содержания» - пишут Известия.ру.

Помимо него на борту ракеты также находились еще 18 космических аппаратов, которые были выведены на орбиту планеты.

Отмечается, что запуск ракеты «Союз-2» стал вторым после открытия нового космодрома. Ее головной блок отделился от носителя спустя 10 минут после старта.