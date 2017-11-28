СМИ: спутник «Метеор-М» затонул из-за человеческого фактора

Ошибка в полетном задании привела к тому, что разгонный блок со спутником упал в океан.

Москва. Метеорологический спутник «Метеор-М» не достиг целевой орбиты из-за человеческого фактора, сообщил «Интерфаксу» источник в ракетно-космической отрасли.

Напомним, во вторник, 28 ноября, его должна была вывести в околоземное пространство ракета «Союз-2», запущенная с космодрома «Восточный» в Амурской области. Промежуточной орбиты космический аппарат достиг, но на целевую орбиту не попал. Связь со спутником установить не удалось.

Как рассказал «Интерфаксу» источник в ракетно-космической отрасли, по предварительным данным, в полетном задании ракеты-носителя и разгонного блока «Фрегат» была допущена ошибка. Из-за этого первый импульс был выдан не в той ориентации, которая необходима, и разгонный блок вместе со спутником вошел в атмосферу, после чего упал в Атлантический океан.