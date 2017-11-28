«Роскосмос» не обнаружил спутник «Метеор-М» на целевой орбите

Сегодня аппарат был запущен с космодром «Восточный».

Москва. Спутник «Метеор-М», запущенный во вторник, 28 ноября, не вышел на расчетную солнечно-синхронную орбиту. Об этом информирует официальный сайт Госкорпорации «Роскосмос».

Как уже сообщалось, сегодня с космодрома «Восточный» был осуществлён запуск ракеты «Союз-2» с разгонным блоком «Фрегат». Он должен был вывести на орбиту космический аппарат «Метеор-М», предназначенный для метеорологических исследований.

На промежуточную орбиту спутник успешно вывели. Однако на целевую орбиту он не попал.

«В ходе первого планового сеанса связи с космическим аппаратом не удалось установить связь по причине его отсутствия на целевой орбите. В настоящее время ведётся анализ информации» - сообщили в «Роскосмосе».

Добавим, кроме «Метеора-М», ракета должна была вывести на орбиту еще 18 малых космических аппаратов научных, образовательных, исследовательских и коммерческих учреждений России, Норвегии, Швеции, США, Японии, Канады и Германии.