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      «Роскосмос» не обнаружил спутник «Метеор-М» на целевой орбите

      14:23, 28 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      14:23, 28 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      201
      0
      #наука\n#космос\n#ученые\n#Роскосмос\n#ракеты
      Фото: roscosmos.ru
      201
      0

      Сегодня аппарат был запущен с космодром «Восточный».  

      Москва. Спутник «Метеор-М», запущенный во вторник, 28 ноября, не вышел на расчетную солнечно-синхронную орбиту. Об этом информирует официальный сайт Госкорпорации «Роскосмос». 

      Как уже сообщалось, сегодня с космодрома «Восточный» был осуществлён запуск ракеты «Союз-2» с разгонным блоком «Фрегат». Он должен был вывести на орбиту космический аппарат «Метеор-М», предназначенный для метеорологических исследований.   

      На промежуточную орбиту спутник успешно вывели. Однако на целевую орбиту он не попал.   

      «В ходе первого планового сеанса связи с космическим аппаратом не удалось установить связь по причине его отсутствия на целевой орбите. В настоящее время ведётся анализ информации» - сообщили в «Роскосмосе». 

      Добавим, кроме «Метеора-М», ракета должна была вывести на орбиту еще 18 малых космических аппаратов научных, образовательных, исследовательских и коммерческих учреждений России, Норвегии, Швеции, США, Японии, Канады и Германии.

      14:23, 28 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      201
      0
      #наука\n#космос\n#ученые\n#Роскосмос\n#ракеты

       

       

       

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