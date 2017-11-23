В Челябинской области сотрудники ФСБ задержали двух высокопоставленных чиновников

Их подозревают в превышении должностных полномочий.

Златоуст. Челябинская область. В Златоусте сотрудники ФСБ России задержали заместителя главы города по капстроительству Динара Араслангареева и начальника управления градостроительства и архитектуры Владимира Хомякова. Как сообщили в пресс-службе СКР, их подозревают в превышении должностных полномочий.

По информации ведомства, из-за их действий бюджету города был нанесен ущерб в 4 млн рублей. В 2016 году они заключили контракт на постройку дороги к частной газовой котельной, а также незаконно вводили режим чрезвычайной ситуации на территории Златоуста.

Кроме того, в СМИ появилась информация, что чиновников арестовали во время утреннего совещания. Как пишет URA.RU, ранее им неоднократно предлагали написать заявление об увольнении.

В настоящее время следователи проводят проверку документов и обыски в рабочих кабинетах Араслангареева и Хомякова. В ближайшее время им выберут меру пресечения.