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      Объявлен в розыск один из фигурантов «болотного дела» Дмитрий Бученков

      09:10, 16 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      09:10, 16 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      310
      0
      #розыск\n#Москва\n#Болотная площадь\n#арест\n#побег\n#суд
      Фото: vk.com
      310
      0

      Он сбежал из-под домашнего ареста, покинув страну.

      Москва. Замоскворецкий суд российской столицы объявил в розыск Дмитрия Бученкова, обвиняемого в участии в массовых беспорядках на Болотной площади 6 мая 2012 года. Об этом СМИ сообщила пресс-секретарь суда Эмилия Хиль. 

      Как пишет РБК, на одном из судебных заседаний стало известно, что Бученков сбежал из-под домашнего ареста, покинув пределы страны. Его адвокаты Светлана Сидоркина и Илья Новиков заявили, что не могут выйти на связь с обвиняемым. Сам Бученков в интервью телеканалу «Настоящее время» рассказал, что находится в одной из стран Евросоюза, у которой попросил политическое убежище. 

      В связи с этим суд решил объявить его в розыск и заключить под стражу. «Постановлением Замоскворецкого районного суда Дмитрий Бученков объявлен в розыск, мера пресечения изменена с домашнего ареста на заключение под стражу, производство по уголовному делу приостановлено до его розыска» - сообщил журналистам представитель суда. 

      По версии следствия, во время массовых беспорядков на Болотной площади Бученков участвовал в драке с полицейскими, а также переворачивал мобильные биотуалеты. Против него выдвинуты обвинения по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия к представителю власти) и части 2 статьи 212 УК РФ (участие в массовых беспорядках). Однако свою вину Бученков не признал и настаивал на том, что в день акции находился в другом городе.

      09:10, 16 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      310
      0
      #розыск\n#Москва\n#Болотная площадь\n#арест\n#побег\n#суд

       

       

       

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