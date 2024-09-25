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Нелегальный мигрант сбежал из здания суда в Ижевске

11:30, 25 сентября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Нелегальный мигрант сбежал из здания суда в Ижевске
11:30, 25 сентября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
146
0
#Ижевск\n#побег\n#незаконная миграция
Фото: ИА «Сусанин»
146
0

Судебному приставу удалось догнать иностранца и надеть на него наручники.

Ижевск. Удмуртия. Гражданин Таджикистана сбежал из здания Индустриального районного суда в Ижевске. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Удмуртии

24 сентября мужчину признали виновным по части 1.1 статьи 18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации». Наказание назначили в виде штрафа в 2 000 рублей с выдворением за пределы России в принудительном порядке.  

После вынесения судом постановления иностранец предпринял попытку скрыться от сотрудника полиции по вопросам миграции с целью избежать наказания. Фигурант покинул здание и бросился бежать, но через непродолжительное время преследования был задержан судебным приставом вдоль проезжей части улицы 9 Января.

В ответ на оказанное сопротивление при задержании приставу пришлось применить физическую силу и заковать приезжего в наручники.

11:30, 25 сентября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
146
0
#Ижевск\n#побег\n#незаконная миграция