Нелегальный мигрант сбежал из здания суда в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. Гражданин Таджикистана сбежал из здания Индустриального районного суда в Ижевске. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Удмуртии

24 сентября мужчину признали виновным по части 1.1 статьи 18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации». Наказание назначили в виде штрафа в 2 000 рублей с выдворением за пределы России в принудительном порядке.

После вынесения судом постановления иностранец предпринял попытку скрыться от сотрудника полиции по вопросам миграции с целью избежать наказания. Фигурант покинул здание и бросился бежать, но через непродолжительное время преследования был задержан судебным приставом вдоль проезжей части улицы 9 Января.

В ответ на оказанное сопротивление при задержании приставу пришлось применить физическую силу и заковать приезжего в наручники.