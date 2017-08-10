В Якутии рудник «Мир» с заблокированными шахтерами начал заполняться водой

Это обстоятельство осложнило проведение поисково-спасательной операции.

Мирный. В Якутии шахта рудника «Мир» компании «Алроса» с заблокированными горняками начала заполняться грунтовой водой. Как сообщили в пресс-службе МЧС по региону, это обстоятельство осложнило ход поисково-спасательной операции.

После оценки гидрологической ситуации заместитель министра МЧС России Владлен Аксенов, лично обследовавший затопляемые участки шахты, распорядился обезопасить места, где проводятся поиски людей.

В настоящее время для откачки воды из шахты смонтированы несколько мощных насосов. Спасательные службы работают в режиме ЧС. По данным ведомства, на руднике остаются заблокированными 8 горняков.