Захватившие дагестанского министра преступники хотели получить 70 млн рублей

В настоящее время чиновника освободили, подозреваемых арестовали.

Махачкала. Республика Дагестан. На Северном Кавказе раскрыто громкое преступление, совершенное в отношении представителя власти. Как сообщается на официальном сайте Следственного комитета России, 20 июля в Махачкале был похищен министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики.

Двое злоумышленников, угрожая огнестрельным оружием, захватили чиновника и потребовали выкуп. На следующий день во время передачи части требуемой суммы в размере 30 миллионов рублей они были задержаны, член правительства Дагестана освобожден. В операции приняли участие сотрудники Управления МВД России по СКФО, Управления ФСБ России по Республике Дагестан и Росгвардии по Кабардино-Балкарской Республике.

Сейчас в отношении предполагаемых похитителей возбуждены уголовные дела по статьям «Похищение человека организованной группой», «Вымогательство, совершенное организованной группой в целях получения имущества в особо крупном размере» и «Незаконный оборот оружия».

«Интерфакс» со ссылкой на свои источники уточняет, что за освобождение чиновника злоумышленники требовали 100 млн рублей, но в ходе переговоров эта сумма была снижена до 70 млн. Добавим, министром строительства, архитектуры и ЖКХ Дагестана является сейчас Ибрагим Казибеков.