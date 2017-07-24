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      Захватившие дагестанского министра преступники хотели получить 70 млн рублей

      14:48, 24 июля, 2017
      Новичок
      14:48, 24 июля, 2017
      Новичок
      68
      0
      #Дагестан\n#преступления\n#выкуп\n#похищение\n#Следственный комитет России
      Фото: pixabay.com
      68
      0

      В настоящее время чиновника освободили, подозреваемых арестовали.  

      Махачкала. Республика Дагестан. На Северном Кавказе раскрыто громкое преступление, совершенное в отношении представителя власти. Как сообщается на официальном сайте Следственного комитета России, 20 июля в Махачкале был похищен министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики.  

      Двое злоумышленников, угрожая огнестрельным оружием, захватили чиновника и потребовали выкуп. На следующий день во время передачи части требуемой суммы в размере 30 миллионов рублей они были задержаны, член правительства Дагестана освобожден. В операции приняли участие сотрудники Управления МВД России по СКФО, Управления ФСБ России по Республике Дагестан и Росгвардии по Кабардино-Балкарской Республике.  

      Сейчас в отношении предполагаемых похитителей возбуждены уголовные дела по статьям «Похищение человека организованной группой», «Вымогательство, совершенное организованной группой в целях получения имущества в особо крупном размере» и «Незаконный оборот оружия».  

      «Интерфакс» со ссылкой на свои источники уточняет, что за освобождение чиновника злоумышленники требовали 100 млн рублей, но в ходе переговоров эта сумма была снижена до 70 млн. Добавим, министром строительства, архитектуры и ЖКХ Дагестана является сейчас Ибрагим Казибеков.

      14:48, 24 июля, 2017
      Новичок
      68
      0
      #Дагестан\n#преступления\n#выкуп\n#похищение\n#Следственный комитет России

       

       

       

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