Режим чрезвычайной ситуации введен в Ульяновской области

Об этом объявил губернатор региона Сергей Морозов.

Ульяновск. В связи с сильными ливнями и ухудшением погодных условий в Ульяновской области принято решение ввести режим ЧС сроком на 24 часа. Об этом сообщил губернатор региона Сергей Морозов.

Из-за непогоды 10 населенных пунктов отключены от электроснабжения. В частности, без света остались жители некоторых районов Ульяновска и Новоульяновска. Из-за непрекращающегося ливня некоторые более 30 домов в поселке Мостовая оказались в зоне подтопления.

В настоящее время в регионе для ликвидаций последствий циклона задействовано более 1500 человек, привлечено 630 единиц техники.