Авто в Санкт-Петербурге вылетело на тротуар и насмерть сбило двух пешеходов

В иномарке были 25-летний парень и девушка. Они оба живы.

Санкт-Петербург. Автомобиль на Дальневосточном проспекте в Санкт-Петербурге вылетел на тротуар и насмерть сбил двух пешеходов. Как пишет Spbdnevnik.ru, иномарка ехала со скоростью около 140 км в час.

Известно, что на дороге «Форд» несколько раз перевернулся, после чего вылетел на тротуар.

«2 трупа - это пешеходы и женщина пострадавшая тоже пешеход», - цитирует издание сообщение одного из очевидцев произошедшего.

В авто были 25-летний парень и девушка. Они оба живы.