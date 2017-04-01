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      Авто в Санкт-Петербурге вылетело на тротуар и насмерть сбило двух пешеходов

      14:38, 01 апреля, 2017
      Ксения Чернова
      14:38, 01 апреля, 2017
      Ксения Чернова
      61
      0
      #ДТП\n#Санкт-Петербург\n#происшествие\n#гибель людей
      Фото: vk.com (Свежие Новости)
      61
      0

      В иномарке были 25-летний парень и девушка. Они оба живы.

      Санкт-Петербург. Автомобиль на Дальневосточном проспекте в Санкт-Петербурге вылетел на тротуар и насмерть сбил двух пешеходов. Как пишет Spbdnevnik.ru, иномарка ехала со скоростью около 140 км в час.

      Известно, что на дороге «Форд» несколько раз перевернулся, после чего вылетел на тротуар.

      «2 трупа - это пешеходы и женщина пострадавшая тоже пешеход», - цитирует издание сообщение одного из очевидцев произошедшего.

      В авто были 25-летний парень и девушка. Они оба живы.

      14:38, 01 апреля, 2017
      Ксения Чернова
      61
      0
      #ДТП\n#Санкт-Петербург\n#происшествие\n#гибель людей
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