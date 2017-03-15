Следователи проверят законность высадки из самолета новоуренгойского волейболиста

Некоторые СМИ сообщили, что причиной инцидента стали длинные ноги спортсмена.

Самара. Самарская область. Следователи проверят законность принудительной высадки из самолета новоуренгойского волейболиста. Как сообщает пресс-служба СКР, об инциденте сообщили СМИ.

20-летнего нападающего клуба «Факел» Александра Кимерова высадили из самолета, направляющегося в Москву из Самары, где его клуб проводил очередной матч чемпионата России по волейболу.

«Сотрудники полиции действовали в связи с распоряжением командира воздушного судна о высадке пассажира, в связи с оскорблением экипажа. В результате инцидента вылет самолета был задержан на 40 минут, а волейболист добрался до Москвы следующим рейсом», - отмечается в сообщении.

Некоторые СМИ написали, что Кимерова высадили из самолета из-за длинных ног.