В России на 70% снизится скорость загрузки YouTube на компьютерах

Москва. О поэтапном снижении скорости YouTube в России предупредил глава комитета Госдумы России по информационной политике Александр Хинштейн. По его словам, замедление составит в среднем 70% к концу следующей недели, передает RT.

«До конца текущей недели скорость загрузки YouTube на стационарных компьютерах может снизиться до 40%, а к концу следующей — уже до 70%», — написал депутат в своем Telegram-канале.

Хинштейн уточнил, что пока речь идет только о работе видеохостинга на стационарных компьютерах. Быстродействие «Ютюба» на смартфонах останется прежним.

По словам парламентария, данный шаг является мерой, направленной на администрацию иностранного ресурса, игнорирующую российское законодательство. Против работающих в YouTube блогеров и многомиллионной армии пользователей власти ничего не имеют.

В то же время скорость работы платформы уже и так снизилась из-за устаревшего оборудования, которое не спешит обновлять руководство видеохостинга. Об этом недавно сообщал «Ростелеком».