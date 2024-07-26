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В России на 70% снизится скорость загрузки YouTube на компьютерах

10:08, 26 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
В России на 70% снизится скорость загрузки YouTube на компьютерах
10:08, 26 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
691
0
#Hi-Tech\n#IT-технологии\n#компьютеры\n#смартфоны\n#видео\n#блогеры\n#законы\n#депутат\n#Ростелеком\n#YouTube
Фото: pxhere.com
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На смартфонах видеохостинг будет работать, как и прежде.

Москва. О поэтапном снижении скорости YouTube в России предупредил глава комитета Госдумы России по информационной политике Александр Хинштейн. По его словам, замедление составит в среднем 70% к концу следующей недели, передает RT

«До конца текущей недели скорость загрузки YouTube на стационарных компьютерах может снизиться до 40%, а к концу следующей — уже до 70%», — написал депутат в своем Telegram-канале.

Хинштейн уточнил, что пока речь идет только о работе видеохостинга на стационарных компьютерах. Быстродействие «Ютюба» на смартфонах останется прежним.

По словам парламентария, данный шаг является мерой, направленной на администрацию иностранного ресурса, игнорирующую российское законодательство. Против работающих в YouTube блогеров и многомиллионной армии пользователей власти ничего не имеют. 

В то же время скорость работы платформы уже и так снизилась из-за устаревшего оборудования, которое не спешит обновлять руководство видеохостинга. Об этом недавно сообщал «Ростелеком».

10:08, 26 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
691
0
#Hi-Tech\n#IT-технологии\n#компьютеры\n#смартфоны\n#видео\n#блогеры\n#законы\n#депутат\n#Ростелеком\n#YouTube