К доставке посылок и писем на Чукотке хотят привлечь беспилотники

Губернатор региона подписал соглашение об этом с «Почтой России».



Санкт-Петербург. Грузы и почту в отдаленные районы Чукотского автономного округа будут отправлять с помощью беспилотных летательных аппаратов. Соглашение об этом подписали на Петербургском международном экономическом форуме глава региона Роман Копин и гендиректор «Почты России» Максим Акимов, пишет «Интерфакс».

В эксперименте по использованию дронов задействуют на только Чукотку, но и Камчатку, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа. В проект вложат 340 млн рублей. Скорость доставки в результате возрастет в 1,85 раза, а грузопоток в перспективе увеличится в 11 раз, отметил губернатор Чукотского АО Максим Акимов.

Технику планируется протестировать на маршрутах до конца текущего года. В полную силу проект заработает в 2022 году.

Напомним, доставку грузов и корреспонденции беспилотниками предлагалось внести в Стратегию развития электронной торговли в России до 2025 года. Однако испытания аппарата для доставки посылок в Бурятии в 2018 году обернулись конфузом – машина потеряла управление и врезалась в стену здания. А в 2021 году использовать дроны для снабжения больниц и нефтяников в отдаленных районах решили начать в Томской области.