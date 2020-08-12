Доставку грузов беспилотниками впервые в России внедрят в Томской области

Эксперимент продлится 3 года, в случае успеха опыт будет распространен на всю страну.



Томск. Томская область. Доставку грузов беспилотниками впервые в России протестируют в Томской области. Для этого в регионе введут особый правовой режим, сообщает пресс-служба администрации региона.

Эксперимент начнет действовать с 2021 года. Грузы массой до 500 кг будут отправлять в медучреждения и для предприятий нефтегазовой отраслей, находящихся в удаленных и малодоступных районах.

Существующее законодательство не допускает использование беспилотников в грузоперевозках. Поэтому на время эксперимента в Томской области введут особый правовой режим в данной сфере.

В случае успеха наработанный опыт будет использован в масштабах всей страны.

Напомним, в 2018 году в Сколково начали испытывать первый в России беспилотный пассажирский автобус.